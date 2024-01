O rumor envolvendo o Fatal Model e a abertura de capital na Bolsa

O Fatal Model, um dos maiores sites de acompanhantes do Brasil e que patrocina clubes de futebol como o Vitória, nega que irá abrir capital na B3, a Bolsa de Valores. O boato tomou as redes sociais nesta semana porque uma apresentação da empresa para investidores, chamada de “pitch deck”, vazou.

Em nota, o Fatal Model afirma que “é uma empresa privada nacional constituída sob o formato de “responsabilidade limitada”, sem qualquer tipo de intenção de oferta pública por ora”. A apresentação que foi vazada, segundo a empresa, foi feita para “investidores privados e outros agentes interessados”. “Com o crescimento expressivo do Fatal Model no último ano, impulsionado principalmente pelas estratégias de marketing no mundo do futebol, temos sido abordados por instituições financeiras de primeira linha”, diz em nota.

Bem da verdade, o Fatal Model sequer tem tamanho para abrir capital. Fundado em 2016, o site teve faturamento de 85 milhões de reais em 2023 e espera superar a barreira dos 100 milhões de reais pela primeira vez neste ano.

A estratégia passa pelo marketing esportivo. A empresa terminou 2023 como a marca com o maior número de patrocínios a clubes da série B, oito no total. Entraram para a lista times como o Paysandu, Sampaio Corrêa, Tombense e a Ponte Preta. Patrocinou ainda o campeonato carioca, apoio renovado para a competição em 2024.

Em dezembro passado, a Fatal tinha feito duas propostas ao Vitória, que está na Série A, e a quem também patrocina: aquisição dos direitos do nome do clube e dos direitos de uso do nome Barradão, o estádio do clube. Apenas a segunda foi aprovada pelos sócios-torcedores. O acordo está negociação e prevê o pagamento de 100 milhões de reais pelo uso do nome Arena Fatal Model Barradão por um período de 10 anos.