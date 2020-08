À caça de consumidores

Muitas empresas não esperaram o início da Semana Brasil para oferecer promoções. O setor aéreo, um dos mais afetados pela crise, tem praticado uma política agressiva de descontos. Segundo levantamento feito pela Kayak, companhia especializada em pesquisa de viagens, o valor das passagens aéreas despencou nos últimos meses. O estudo identificou uma queda de 60% no preço dos bilhetes comprados em junho e julho, na comparação com o mesmo período de 2019. Mesmo assim, as empresas seguem amargando prejuízos, e a previsão é de retomada apenas no ano que vem.

As promoções, aliás, se tornaram corriqueiras em muitas áreas de negócios. Na semana passada, a rede de lanchonetes Burger King reduziu o preço de alguns hambúrgueres para clientes que iam às lojas em horários específicos. Estratégia parecida foi adotada pela fabricante chinesa de smartphones Xiaomi. A pretexto de comemorar seus dez anos de mercado, a empresa ofereceu nos últimos dias descontos em vários produtos à venda na loja oficial da marca no Brasil, como celulares e relógios. Enquanto a crise não passar, a caça a consumidores por meio de promoções continuará.

Publicado em VEJA de 26 de agosto de 2020, edição nº 2701