A aposta em microcrédito para mulheres
Mulheres impulsionam a economia brasileira, liderando lares e empresas. Financeiras se adaptam a seu poder de consumo e empreendedorismo
As mulheres chefiam 52% dos lares brasileiros e responderam por 42% das micro e pequenas empresas abertas em 2025. O avanço também é sentido no mercado de crédito. Na financeira paranaense Crefaz, o público feminino representa 64% da carteira e gera um tíquete médio de 1 563 reais por contrato. Para cativá-las, a empresa aposta no microcrédito, um recurso ideal para os momentos de aperto.
Com reportagem de Bruno Andrade e Juliana Elias
Publicado em VEJA, setembro de 2026, edição VEJA Negócios nº 30