A aposta em microcrédito para mulheres

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Mulheres lideram 52% dos lares brasileiros e impulsionam 42% das micro e pequenas empresas. No mercado de crédito, representam 64% da carteira da Crefaz, com tíquete médio de R$ 1.563. A empresa aposta no microcrédito, uma solução ideal para momentos de aperto, mostrando como o setor se adapta a este público vital.

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As mulheres chefiam 52% dos lares brasileiros e responderam por 42% das micro e pequenas empresas abertas em 2025. O avanço também é sentido no mercado de crédito. Na financeira paranaense Crefaz, o público feminino representa 64% da carteira e gera um tíquete médio de 1 563 reais por contrato. Para cativá-las, a empresa aposta no microcrédito, um recurso ideal para os momentos de aperto.

Com reportagem de Bruno Andrade e Juliana Elias

Publicado em VEJA, setembro de 2026, edição VEJA Negócios nº 30