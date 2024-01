A aposta da Disney para 2024: cruzeiros temáticos e expansão de rotas

Se você pode sonhar, você pode fazer. Com essa frase, Walt Disney criou um império com parques de diversão, filmes, brinquedos e desenhos. Mas há ainda uma outra divisão pouco conhecida do brasileiro: os cruzeiros temáticos, grande aposta do grupo para 2024, que recebeu importante investimento no ano passado.

No segundo semestre de 2023, o grupo abriu um novo terminal de embarque em Fort Lauderdale, na Flórida, que permitirá expandir rotas e receber mais passageiros. Trata-se do segundo porto doméstico da Disney Cruise Line. “A inauguração do nosso novo terminal dedicado é um marco incrível, à medida que embarcamos na maior expansão na história de nossa linha de cruzeiros”, disse Sharon Siskie, vice-presidente sênior e gerente geral da Disney Cruise Line.

Como parte da expansão, a Disney Cruise Line anunciou um acordo de 15 anos que inclui um mínimo de 10,6 milhões de passageiros. Há a possibilidade de extensão do acordo por mais 5 anos, que poderiam adicionar mais 11,25 milhões de movimentação. O acordo também prevê que um navio tenha base no novo terminal durante todo o ano, juntamente com um segundo navio sazonal em 2025. “Com cinco navios já navegando e mais três sendo lançados nos próximos dois anos, estamos entusiasmados em levar nossos hóspedes a ainda mais lugares e compartilhar a magia de um cruzeiro Disney”, disse Jonathan Frontado, diretor de Relações Públicas da Disney Cruise Line. “Um cruzeiro Disney inclui toda a diversão fantástica para a família pela qual a Disney é conhecida, como shows no estilo da Broadway, fogos de artifício no mar, encontro com seus personagens favoritos da Disney e jantares temáticos incríveis”, completou.

O principal navio da frota, o Disney Dream, começou a navegar a partir do novo terminal em novembro, seguido pelo Disney Magic, que vai partir de lá a partir de maio de 2024, oferecendo aos hóspedes a oportunidade de navegar em cruzeiros de três, quatro e cinco noites para destinos tropicais nas Bahamas e no Caribe.

Além do novo terminal, há novos navios. Já no fim deste ano, o Disney Treasure, caçula da frota, embarcará em viagem inaugural, um cruzeiro de sete noites pelo Caribe a partir de Port Canaveral, seguido por uma temporada inaugural de itinerários de sete noites. Ele contará com atrações temáticas da Pixar, Star Wars e Marvel.

Verry Merrytime

Matt Stroshane, photographerEm 2023, a Disney trouxe novidades também nos seus cruzeiros de Natal, chamados de Verry Merrytime, que acontecem entre novembro e dezembro, com duas novas experiências de entretenimento, personagens da Disney vestidos com trajes alegres e atividades festivas para toda a família. No embarque, os hóspedes são saudados pela tripulação pelo nome e se reúnem no átrio para uma nova cerimônia de iluminação de uma estrondosa árvore de Natal. Mickey, Minnie, Pluto e Pateta cantam músicas natalinas clássicas, seguidas por uma contagem regressiva que apresentará o convidado especial do cruzeiro: o Papai Noel.

As lojas do navio oferecem produtos temáticos, enquanto os restaurantes, bares e cafés oferecem opções sazonais. A decoração inclui uma casinha de biscoito de gengibre, mas a grande atração é mesmo a “Festa de Natal do Mickey e da Minnie”, com uma mistura de canções natalinas clássicas e originais. Há também uma atração especial do filme “Piratas do Caribe”, um sucesso entre os hóspedes.

Além das atrações, os decks e corredores da Disney Cruise Line são preenchidos com ramos de azevinho de proa a popa e diversos personagens estreiam novos trajes natalinos, atividades temáticas e cantores entoam versões contemporâneas de canções que celebram várias festividades. O passeio pode ser aproveitado por crianças, mas também por adultos, com espaços exclusivos, como piscinas, spas e bares, além de shows. As reservas estão abertas.

O cruzeiro de Natal também tem uma rota a partir da Califórnia. O Disney Wish e o Disney Fantasy continuarão navegando de Port Canaveral para as Bahamas e o Caribe. O Disney Magic partirá para Baja e a Riviera Mexicana de San Diego. Há rotas também na Europa e Oceania.

