A aposta da BGRE, da Brookfield, em retrofits
Companhia está apostando em uma nova onda de reformas em São Paulo
Hilton Rejman, presidente da BGRE no Brasil, empresa imobiliária do grupo Brookfield que detém 2 milhões de metros quadrados de escritórios e galpões, vê espaço para uma nova onda de retrofits em prédios corporativos de São Paulo. Segundo ele, a modernização de imóveis permite ampliar a oferta mais rapidamente, enquanto a demanda ainda está aquecida. A taxa de ocupação nos escritórios paulistanos de alto padrão é de quase 90%.
Preço e localização continuam decisivos na escolha de um escritório, mas já não bastam para diferenciar os empreendimentos, afirma Hilton Rejman. “A vantagem competitiva migrou para a diversidade de espaços e para a experiência que o edifício entrega”, diz. Nesse cenário, áreas verdes e serviços ganham peso na disputa por empresas locatárias.