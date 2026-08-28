A aposta da BGRE, da Brookfield, em retrofits

Hilton Rejman, presidente da BGRE no Brasil, empresa imobiliária do grupo Brookfield que detém 2 milhões de metros quadrados de escritórios e galpões, vê espaço para uma nova onda de retrofits em prédios corporativos de São Paulo. Segundo ele, a modernização de imóveis permite ampliar a oferta mais rapidamente, enquanto a demanda ainda está aquecida. A taxa de ocupação nos escritórios paulistanos de alto padrão é de quase 90%.

Preço e localização continuam decisivos na escolha de um escritório, mas já não bastam para diferenciar os empreendimentos, afirma Hilton Rejman. “A vantagem competitiva migrou para a diversidade de espaços e para a experiência que o edifício entrega”, diz. Nesse cenário, áreas verdes e serviços ganham peso na disputa por empresas locatárias.