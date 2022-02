O desespero do governo em “limpar” a imagem ideológica da política externa

No início da tarde desta segunda-feira, 7, a conta no Twitter da Embaixada do Brasil nos Estados Unidos divulgou um vídeo do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, comemorando a entrada do Brasil no Global Entry, programa do serviço de Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos (CBP, na sigla em inglês) que facilita a entrada de viajantes no país.

No vídeo, Nogueira enfatiza que a entrada é fruto de um trabalho integrado que “é a marca do governo Bolsonaro voltado para resultados práticos na vida de cada cidadão, sem viés ideológico nas nossas relações internacionais“. Apesar de a entrada no “Global Entry” ter sido anunciada como prioridade pelo ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, no final de 2018, a fala é uma tentativa de o governo Bolsonaro limpar a sua imagem ideológica na política externa manchada justamente na gestão de Araújo, contumaz crítico da China e do “globalismo”.

O movimento foi percebido pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, que há cerca de duas semanas, ao comentar a entrada do Brasil na OCDE, comemorou a diplomacia externa, mais voltada para os negócios e os interesses econômicos do país.

Em ano de eleição, o discurso de Nogueira e os movimentos do governo Bolsonaro são um símbolo das tentativas desesperadas e atrapalhadas de mudar a sua imagem na política externa. As tentativas de Bolsonaro justificar o encontro que planeja ter com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, em plena ameaça do país à Ucrânia, é mais um exemplo disso.