36 barragens estão em nível de alerta; 29 são da Vale

O elevado volume de chuvas está causando estragos em diversas localidades do país. As tempestades deixaram cidades do sul da Bahia debaixo d’água, desabrigando mais de 77 mil pessoas. Minas Gerais agora também passa pelo problema com os fortes temporais que atingem a região. No sábado, 9, o desabamento de pedra de um Cânion no lago de Furnas, em Capitólio (MG), ocasionou um acidente fatal. A temporada de chuvas também está colocando as barragens em situação de alerta. Segundo a Agência Nacional de Mineração (ANM) 36 estruturas monitoradas 24 horas por dia estão em nível de emergência, quando há alto risco de rompimento. Dessas, 29 são da Vale.

As outras barragens em alerta são da Emicon Mineração e Terraplenagem (duas), Massa Falida de Mundo Mineração (2), CSN (1), ArcelorMittal (1), e Topazio Imperial Mineração (1).

Nesta terça-feira, 11 a CSN acionou o nível 2 para a barragem B2, da Mina Fernandinho, em Rio Acima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A barragem é de responsabilidade da Minérios Nacional, que faz parte do grupo CSN. Segundo a mineradora, não há mais moradores na região e a equipe inicia os trabalhos de inspeção ainda hoje. O nível de emergência de barragens possui 3 classificações. O nível 2 é ocorre quando a barragem tem uma anomalia classificada como “não controlada” ou “não extinta” e precisa de reparos e inspeções, exigindo também evacuações do local.

No domingo, 9, moradores da região da Usina do Carioca, no centro-oeste de Minas Gerais, também tiveram que deixar suas casas após a Prefeitura de Pará de Minas emitir alerta de alto risco de rompimento da barragem da Usina. A Usina está localizada na divisa entre Conceição do Pará e Pará de Minas, a cerca de 130 quilômetros de Belo Horizonte. As cidades mais ameaçadas são Onça de Pitangui, Pará de Minas e Pitangui.

Segundo ANM, em MG há 350 barragens no Sistema Integrado de Gestão de Segurança de Barragens de Mineração, das quais 210 adentraram na Política Nacional de Segurança de Barragens, as quais são classificadas segundo risco (baixo, médio e alto). O AMN divulgou no ano passado que o país possuía 40 barragens em nível de emergência. Desse total, três usinas da Vale estavam classificadas no nível 3, sendo elas a B3/B4 (Nova Lima), Forquilha III (Ouro Preto) e Sul Superior (Barão de Cocais). A Vale já protagonizou o rompimento de duas barragens, causando danos e estragos irreparáveis. O primeiro em 2015 com o rompimento da barragem em Mariana (MG), considerado até hoje o maior desastre ambiental, e o segundo em 2019 em Brumadinho (MG), ocasionando o maior acidente de trabalho no Brasil em perda de vidas humanas e o segundo maior desastre industrial do século.