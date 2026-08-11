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Economia

3,3 mil cidades estão sem ônibus interestadual

ANTT recebeu cerca de 70 mil pedidos para operação de mercados nos últimos dois anos, enquanto número de linhas regulares encolheu 17% desde 2019

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 ago 2026, 13h00 | Atualizado em 11 ago 2026, 13h09
Fluxo de passageiros para festas no final de 2022 na Rodoviária do Rio de Janeiro
Fluxo de passageiros na Rodoviária do Rio de Janeiro (Tomaz Silva/Agência Brasil)
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3,3 mil cidades estão sem ônibus interestadual Priorizar nos meus resultados Google

Mais de 3,3 mil municípios brasileiros, o equivalente a mais de 60% das cidades do país, estão sem atendimento pelo transporte rodoviário regular interestadual. O dado chama ainda mais atenção diante de outro número: nos últimos dois anos, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) recebeu aproximadamente 70 mil solicitações de autorização para operação de mercados.

Os números fazem parte de um levantamento da Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia (Amobitec), elaborado a partir de dados públicos da ANTT. A entidade reúne, entre outras empresas, Buser e FlixBus e defende uma maior abertura do setor.

Enquanto cresce o interesse de empresas por novas operações, a quantidade de linhas regulares diminuiu. Eram 2.436 em 2019 e são 2.018 neste ano, uma redução de 17%. O número de passageiros também encolheu: passou de 43,1 milhões em 2023 para 36,7 milhões em 2025, queda de quase 15%.

Outro dado mostra o tamanho da judicialização do mercado. Dos cerca de 33 mil mercados vigentes em 2025, aproximadamente 25 mil, ou três quartos do total, eram resultado de decisões judiciais, segundo a Amobitec. O regime de autorizações para o transporte interestadual foi estabelecido em 2014, mas sua implementação tem sido marcada por disputas entre empresas, regulador e tribunais.

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Neste ano, a ANTT tentou acelerar a abertura com a chamada 1ª Janela Extraordinária. A agência chegou a divulgar empresas aptas a operar 47.291 mercados: 38.379 considerados desassistidos e 8.912 monopolizados. O processo, porém, passou por sucessivas suspensões e retomadas e voltou a ser interrompido após questionamentos judiciais relacionados ao sistema tecnológico utilizado pela agência.

A Amobitec atribui parte da redução da oferta à concentração do mercado e às barreiras para a entrada de novos operadores. A associação calcula que cerca de 80% das rotas têm apenas uma ou duas empresas — em alguns casos pertencentes ao mesmo grupo econômico. A tese é contestada pelas companhias tradicionais do setor, que vêm recorrendo à Justiça contra mudanças nas regras de autorização.

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