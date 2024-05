0,25 ou 0,5 ponto de corte? Copom anuncia hoje a decisão sobre os juros

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central anuncia nesta quarta-feira, 8, a decisão sobre a taxa de juros. E, desta vez, não há uma aposta certa do mercado sobre o que será feito. Os analistas estimam mais um corte na Selic. Parte do mercado vê a possibilidade de mais uma redução de meio ponto percentual. No entanto, há uma outra parte que aposta em uma queda de 0,25 ponto.

A dúvida sobre o ritmo de cortes indica uma mudança no cenário desde a última reunião. Em março, a ata do colegiado sinalizou mais uma redução de meio ponto, porém ponderou que a incerteza poderia levar a um ritmo mais lento de distensão monetária, isto é, corte dos juros. Hoje, a taxa está em 10,75% ao ano.

De março para cá, o cenário ficou ainda mais incerto: não se vê cortes de juros nos Estados Unidos pelo menos em curto prazo e o câmbio se depreciou. Além disso, a continuidade de conflitos geopolíticos mantém investidores em modo de fuga do risco, preferindo refúgio em ativos seguros – o que pressiona moedas e mercados emergentes. No cenário interno, há dúvidas sobre o comportamento da inflação de curto prazo devido os efeitos da tragédia no Rio Grande do Sul e o efeito de médio e longo prazo com o afrouxamento da política fiscal. Em abril, o governo Lula anunciou a alteração das metas de resultado primário para os próximos anos. O último dado disponível de inflação, a prévia de abril, ficou em 3,77% no acumulado em 12 meses. O percentual está acima do centro da meta, de 3%, mas dentro da margem de tolerância, que vai até 4,5%.

“Consideramos essa reunião do Copom como uma das difíceis dos últimos anos, havendo bons argumentos tanto para um corte de 50 bps quanto de 25 bps”, afirma Sérgio Goldenstein, estrategista-chefe da gestora Warren Investimentos. A gestora aposta em uma redução de 0,5 ponto devido o comportamento da inflação de março e a prévia de abril, que vieram abaixo da expectativa. Goldenstein afirma que, apesar de manter o ritmo do corte, um tom de desaceleração pode ser adotado pelo colegiado. “O ideal seria sinalizar uma desaceleração para 25 bps na reunião de junho, sob o argumento de que, à medida que se chega ao estágio final do ciclo de queda de

juros, requer-se maior cautela e parcimônia na condução da política monetária”, afirmou.

A Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima) coloca suas fichas em uma redução de 0,25 ponto. Segundo Fernando Honorato, coordenador do Grupo Consultivo Macroeconômico da entidade, as incertezas em relação à política monetária americana devem ter um grande peso nesta reunião. “Elevamos o ponto terminal da Selic principalmente porque as incertezas que já existiam sobre os juros americanos se intensificaram com o resultado dos indicadores. A resiliência da inflação e da atividade econômica nos EUA, sobretudo no mercado de trabalho, postergou a expectativa de início da redução da taxa por lá para o final do ano”, disse.