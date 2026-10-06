Babi Frazão é eleita Chef do Ano por VEJA BRASÍLIA COMER & BEBER 2026

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Bárbara Frazão de Aguiar, a chef Babi, é um fenômeno gastronômico em Brasília. Comanda com sucesso dois restaurantes na Quituart: o Afeto, com delícias brasileiras, e o Bafafá, explorando fusões asiáticas. Vencedora do MasterChef Profissionais 2023 e eleita Chef do Ano, Babi concilia sua paixão pela cozinha com a docência e projetos sociais.

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Bárbara Frazão de Aguiar, a Babi, 34, é uma profissional dividida em duas. Pelo menos na Quituart, o apetitoso centro gastronômico no Lago Norte, onde toca dois restaurantes. Em 2021, a brasiliense montou o Afeto, com uma pequena cozinha aberta somente aos sábados e domingos, da qual saem delícias de inspiração brasileira, como o croquete de vatapá e o cupim com mil-folhas de batata.

Desde junho, as mesas do espaço com jeito de feirinha ficaram ainda mais disputadas. Ela montou ali, também com a mãe, Marinalva, e o marido, Rafael Braúna, o Bafafá.

No novo boxe, dedica-se a receitas asiáticas com influências latinas e mediterrâneas. Lá, o bao, pãozinho oriental no vapor, ganha recheio de peixe frito, maionese de camarão, picles de cebola e ovas de tobiko. E o tartare de filé-mignon recebe temperos como maionese de wassabi e a crocância de macarrão frito.

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“Os clientes pedem para eu expandir o Afeto, porém, se eu fiz algo tão bom, consigo fazer outras coisas tão boas quanto, e nossa cidade precisa de lugares diferentes”, acredita a chef, que jura paixão pelo fogão desde muito cedo.

Formada em gastronomia pelo IESB, fez estágios em endereços estrelados como o mexicano Pujol e os paulistanos Maní e D.O.M., mas construiu a carreira mesmo na academia — ela dá aulas em faculdade e coordena uma pós-graduação em gastronomia.

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E não é raro ver Babi sendo abordada nos restaurantes para tirar fotos com fregueses. Tornou-se influenciadora culinária na pandemia e ficou ainda mais conhecida do grande público ao vencer o reality MasterChef Profissionais em 2023.

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Mais uma das facetas dela, que ainda toca um projeto social lecionando em comunidades e passa o maior tempo que pode com os filhos, Marina e Felipe, de 10 e 8 anos. “Fazemos a lancheira juntos”, diverte-se a Chef do Ano por VEJA BRASÍLIA COMER & BEBER 2026/2027.

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VEJA Brasília Comer & Beber 2026 é uma realização da Editora Abril com patrocínio oficial de BTG Pactual, patrocínio de JBS, apoio de Geely e parceria de Castas Importadora.