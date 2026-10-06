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Comer & Beber

Babi Frazão é eleita Chef do Ano por VEJA BRASÍLIA COMER & BEBER 2026

Sucesso nas redes sociais e no restaurante Afeto, a cozinheira conquista mais fãs de sua inspirada comida com a abertura do Bafafá

Por Saulo Yassuda 6 out 2026, 11h05
Mesma mulher sorridente em duas fotos, vestindo bonés e aventais, seguram pratos de comida em ambientes de restaurante. A da esquerda usa avental azul e segura um cesto de bambu com pães recheados. A da direita, com avental bege, exibe uma bandeja com cinco bolinhos fritos
A chef Babi Frazão, em seus dois restaurantes, Bafafá e Afeto (Facundo Kohlrausch/Divulgação)
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Babi Frazão é eleita Chef do Ano por VEJA BRASÍLIA COMER & BEBER 2026 Priorize VEJA no Google

Bárbara Frazão de Aguiar, a Babi, 34, é uma profissional dividida em duas. Pelo menos na Quituart, o apetitoso centro gastronômico no Lago Norte, onde toca dois restaurantes. Em 2021, a brasiliense montou o Afeto, com uma pequena cozinha aberta somente aos sábados e domingos, da qual saem delícias de inspiração brasileira, como o croquete de vatapá e o cupim com mil-folhas de batata.

Desde junho, as mesas do espaço com jeito de feirinha ficaram ainda mais disputadas. Ela montou ali, também com a mãe, Marinalva, e o marido, Rafael Braúna, o Bafafá.

No novo boxe, dedica-se a receitas asiáticas com influências latinas e mediterrâneas. Lá, o bao, pãozinho oriental no vapor, ganha recheio de peixe frito, maionese de camarão, picles de cebola e ovas de tobiko. E o tartare de filé-mignon recebe temperos como maionese de wassabi e a crocância de macarrão frito.

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Prato de peixe com molho amarelo, purê de abóbora e farofa crocante, decorado com cheiro-verde e pimenta picada, sobre uma mesa de madeira rústica
Prato do Afeto, premiado pelo COMER & BEBER em 2025 (Telmo Ximenes/VEJA)
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“Os clientes pedem para eu expandir o Afeto, porém, se eu fiz algo tão bom, consigo fazer outras coisas tão boas quanto, e nossa cidade precisa de lugares diferentes”, acredita a chef, que jura paixão pelo fogão desde muito cedo.

Formada em gastronomia pelo IESB, fez estágios em endereços estrelados como o mexicano Pujol e os paulistanos Maní e D.O.M., mas construiu a carreira mesmo na academia — ela dá aulas em faculdade e coordena uma pós-graduação em gastronomia.

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Dois baos recheados com frango frito crocante, cebola roxa, coentro e molho rosa, servidos em uma cesta de bambu sobre uma mesa de azulejos brancos com detalhes azuis e um ponto vermelho
Baos do Bafafá, em Brasília (Facundo Kohlrausch/VEJA)

E não é raro ver Babi sendo abordada nos restaurantes para tirar fotos com fregueses. Tornou-se influenciadora culinária na pandemia e ficou ainda mais conhecida do grande público ao vencer o reality MasterChef Profissionais em 2023.

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Mais uma das facetas dela, que ainda toca um projeto social lecionando em comunidades e passa o maior tempo que pode com os filhos, Marina e Felipe, de 10 e 8 anos. “Fazemos a lancheira juntos”, diverte-se a Chef do Ano por VEJA BRASÍLIA COMER & BEBER 2026/2027.

Mulher jovem sorridente, de boné preto e avental azul com logo branco, segurando uma caixa de madeira com salgados variados
A chef Babi Frazão (Facundo Kohlrausch/VEJA)
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VEJA Brasília Comer & Beber 2026 é uma realização da Editora Abril com patrocínio oficial de BTG Pactual, patrocínio de JBS, apoio de Geely e parceria de Castas Importadora.

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Comer e Beber Brasília 2026
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