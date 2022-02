Um negócio chamado Disney e seus 50 anos de parque

A festa começou em 1o de outubro de 2021 e vai ate 2023. Talvez seja o aniversário mais longo do mundo, mas há uma razão para isso. Estamos falando do reino da magia, a Disneyworld.

Eu poderia escrever sobre a história de seu fundador, o Walt, ainda em Kansas City, a cidade mais populosa do estado do Missouri, nos EUA. Poderia escrever sobre quando o seu 1o estúdio, Laugh-O-Gram, quebrou, na década de 20 (história que poucos conhecem ou se interessam e pela qual sou apaixonado). A história de Walt Disney é riquíssima, mas não se deve olhar apenas para o sonhador nestes 50 anos de Disneyworld.

A verdade é que nada aconteceria sem a participação de seu irmão, Roy Disney. O império que hoje conhecemos é a junção do sonho com o planejamento. É a união de duas formas de enxergar a vida e os negócios. Mas as comemorações levam à análises muito mais interessantes. A Disney aproveitou o momento para lançar novos brinquedos, novos cardápios nos parques, incrementar serviços e tornar tudo novo, de novo. É esta magia e forma de apresentar serviços e produtos, o chamado Encantamento Disney, que deveríamos olhar com atenção.

Nos próximos dias estarei, para a VEJANOMICS, fazendo uma cobertura direto das comemorações de 50 anos, em Orlando. Espero que gostem. Imagine atender com extrema precisão 100.000 pessoas diariamente, só no Magic Kingdom, em um estacionamento com capacidade para 75.000 carros. O nível de excelência em negócios no grupo Disney deveria ser seguido ou estudado por todos os que pretendem atender bem seus clientes, do pipoqueiro ao grande varejista.

Claro que os negócios do grupo Disney vão muito além dos parques. Hotéis ao redor do mundo, navios transatlânticos, cinema, games, patrocínios, produtos quase que infindáveis, jóias e muito mais. Mas é nos parques que a magia acontece. É lá que você tem o contato direto com o consumidor e ele com a “magia”. São nos parques que dezenas de culturas e nacionalidades se misturam e convivem sob um mesmo regime, o do encantamento e alegria. É a observação nos parques que nos permite analisar a logística, a venda, a entrega, a propaganda e o atendimento, que fazem deste o local imaginário mais perfeito do mundo sobretudo para crianças de todas as idades e por que não, para adultos também.

Ao longo dos anos, encantar os cliente se tornou quase que uma obsessão de qualquer empreendedor que pretenda ser grande. Compreender os desejos do consumidor, suas dores e suas ambições é matéria quase que obrigatória para qualquer negócio. Se você só via a Disney como um parque, você errou. Ela nunca foi só isso. Procure saber quem foram os irmãos Disney, a história por trás de cada parque, dos sucessos e dos fracassos. Vá atrás da história de um grupo chamado de Imageneers – para quem tem o streaming Disney +, lá tem vários ótimos episódios sobre.

Em 2023 tem mais comemoração. A The Walt Disney Company fará 100 anos ! Economia, negócios e felicidade alinhados com perfeição. Poucas marcas conseguem tanta lembrança positiva e recorrência como a Disney. Poucas deixam tantas marcas na memória quanto este grupo. Perceba o que está por trás da magia Disney e cresça seu conhecimento e quem sabe seu negócio também.