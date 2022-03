O que a gente aprende nos parques da Disney (parte 1)

Fala galera. Hoje começamos um novo momento da coluna. Agora você pode acompanhar nossa opinião também em vídeo. E que melhor maneira de começar esta fase do Vejanomics do que destacar alguns pontos que me chamaram a atenção nos parques e que podem ser importantes para o seu negócio? Nestes 50 anos de parques, separei para vocês pontos que podem ser aproveitados por qualquer empreendedor que queira fazer o seu empreendimento dar certo. Não se assuste com o “tamanho do negócio” Disney. As lições são simples e podem ser aplicadas por todos.

O primeiro parque que trago a vocês é o Animal Kingdom, o mais novo do grupo, inaugurado em 1998. Além de ser o maior parque do grupo Disney, é o 2o maior do mundo em extensão territorial. O tema é a conservação animal e os ecossistemas, reais (Ásia e África) ou imaginários (Pandora – do filme Avatar).

Então vamos lá. São muitas, dezenas de boas lições que eu poderia apresentar deste parque, mas vou separar as principais:

ORGANIZAÇÃO: uma boa organização do negócio, uma logística precisa, funcionários bem treinados, tudo isso se traduz em melhora no atendimento ao cliente e no índice de satisfação deste com o teu negócio.

EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO: Em todos os parques Disney, quando você muda de área por exemplo, mudam também os sons, os cheiros, as paisagens. Mudam inclusive os uniformes dos funcionários. Tudo isso para que você se sinta imerso em uma realidade específica. Quando você parte do cliente, em entender suas dores e o que lhe deixaria mais feliz, o modelo de negócio tem melhor chance de sobreviver e prosperar.

PRODUTOS: É um parque gigantesco. E por todos os lados o cliente, o visitante, tem acesso a produtos específicos, que vão de alimentação a souvenirs (lembranças). Ter uma gama de produtos e serviços maior, que possa abarcar os desejos do seu cliente, fortalece sua marca, seu caixa e mantém o consumidor envolvido com o seu negócio.

Não são lições óbvias, por mais incrível que isso possa parecer. Fazer o básico, porém bem feito e quem sabe de uma forma diferente, inovadora, pode ser muito melhor do que uma solução complexa. Claro que na Disney, a escala é assombrosa, assustadora. Mas eles fazem o arroz com feijão de forma perfeita, ao ponto de você sempre achar que é um novo arroz e feijão. Pense nisso. Até o próximo parque, o EPCOT.