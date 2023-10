Prédio projetado por Oscar Niemeyer, abandonado há décadas, recebe mostra

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Atualizado em 27 out 2023, 17h15 - Publicado em 27 out 2023, 16h55

Por Giovanna Fraguito Atualizado em 27 out 2023, 17h15 - Publicado em 27 out 2023, 16h55

Um arranha-céus de 120 metros até então com as obras paradas há 39 anos, na Barra da Tijuca, no Rio, recebe a mostra Casa Design Rio 2a Edição. A Torre em formato cilíndrico projetada por Oscar Niemeyer, que chama a atenção de quem passa pela Avenida das Américas, terá um novo condomínio residencial em breve. O projeto tinha sido paralisado em 1984, em decorrência da crise financeira da Desenvolvimento Engenharia, responsável pela obra, e agora foi retomado pela incorporadora Capital 1, que comprou 85% dos apartamentos em leilões e negociações com proprietários – os outros 15% estão nas mãos de donos de unidades que toparam participar.

Entre os dias 26 de outubro a 10 de dezembro, um time de 36 arquitetos, designers de interiores e paisagistas oferecem uma visão das possibilidades de habitação, ocupando cinco pavimentos do prédio. Desde studios 360 até espaços duplex, além do rooftop com vista da cidade. Um dos ambientes foi transformado pelo Raio Arquitetura e Design de Interiores, de Denise Ferreira e Juliana Santarelli. O Loft Refúgio Tropical foi feito em homenagem ao ator Lucio Mauro Filho e sua mulher Cintia Oliveira. A ideia é incorporar elementos naturais, como plantas tropicais e luz natural abundante, que criam uma atmosfera serena e ao mesmo tempo cheia de vida.

O residencial terá 448 unidades entre estúdios de 39 metros quadrados (m2) e coberturas duplex, além de estacionamento para todos. A previsão de entrega é para dezembro de 2025. Já o Valor Geral de Vendas (VGV) é de 280 milhões de reais. Paulo Sérgio Niemeyer, bisneto de Niemeyer, assina a área de lazer – que ocupa cinco mil m2 e inclui piscina com raia semi-olímpica, sauna, spa etc. “A sofisticação da fachada das Torres do Centro da Barra era uma vontade do meu bisavô, que agora realizamos no Niemeyer 360o, com muita satisfação e orgulho”, destaca Paulo.