O que executiva da Unilever aprendeu ao voltar ao mercado após ser mãe

Desde 2007 na Unilever, Carolina Riotto, 39 anos, é atualmente Diretora de Marketing da categoria de Alimentos da Unilever no Brasil. Durante sua trajetória, atuou pela empresa em mercados como Cingapura e Reino Unido. Mãe de duas filhas, de 5 e 3 anos, Carolina se formou em Publicidade na ESPM e tem especialização em Gerenciamento de Novos Produtos e Serviços pela FGV. Para a coluna, ela avalia as transformações no mercado de trabalho visando à mulher e reflete como a maternidade mexeu com sua rotina.

Como mãe e profissional, como foi o processo de trabalhar durante as gestações? Quando engravidei, eu tive proposta de ir para Holanda, e grávida falei: não quero, quero ir para casa. Quero estar perto da minha família, é minha primeira filha. Quero muito contar com a rede de apoio familiar’. E todo mundo falava para mim: ‘nossa, Carol. Tem certeza que você vai abandonar essa oportunidade de ter seus filhos na Europa?’. Falei ‘sim’, e a empresa foi muito respeitosa com a minha decisão enquanto mulher. Meu marido também foi parceiro. Tive minha primeira filha. Logo que voltei da licença maternidade foi desafiador, tentar equilibrar os papéis…

Por quê? Sempre fui muito focada no trabalho, sempre estava disponível. Então tive que aprender a rebalancear as prioridades da minha vida. Na segunda gestação, toda durante a pandemia, para voltar ao trabalho falei: ‘na minha vida agora não cabe um trabalho 100% do tempo’. Voltei fazendo seis meses de part time job, ou seja, trabalhava metade do tempo. Foi incrível. Foi uma volta da licença-maternidade muito diferente da primeira, porque tinha o tempo de ficar com as minhas filhas, meu tempo de trabalhar, para me sentir produtiva, mas sem deixar de estar presente para elas. Depois voltei promovida, com vaga de diretora. E espero, cada vez mais, ouvir mais histórias como a minha. Espero que minhas filhas, daqui a alguns anos, ao chegarem no mercado de trabalho, percebam que essa seja a regra.

O que aplica da maternidade no trabalho? Uma coisa que aprendi é que a gente tem que ser muito claro com nossas vontades, verbalizar o que quer. Isso me ajudou muito. Trabalho com muita empatia. E uma coisa que a maternidade me trouxe foi o pragmatismo, a sensação de que preciso aproveitar meu tempo e tirar o melhor desse tempo, porque quero estar presente com as minhas filhas, cuidar da minha saúde.

No começo da carreira, gostaria de ter tido exemplos como o seu? Ao longo dessa jornada aprendi a admirar não só as mulheres que deixam muitas vezes os filhos em casa para ir trabalhar, mas as que têm coragem também de largar o trabalho para ficar em casa com os filhos. É fácil, do lado de fora, a gente fazer julgamento. E hoje, no papel de mãe de duas, sei o quão difícil. Cada escolha é uma renúncia. As pessoas me falam: ‘como você equilibra tantos pratinhos?’. Não equilibro, cada hora uma coisa pesa mais. Essa doce ilusão do equilíbrio não existe.

Cada caso é um caso, certo? Isso, cada escolha que a mulher faz na jornada profissional e pessoal, vem carregada de muitas responsabilidades. Principalmente quando mistura o papel de mãe, de líder e de profissional. Espero evoluir para uma sociedade que entende muito mais esses momentos e no futuro não feche portas por decisões que se fez no passado. Espero que o mercado de trabalho seja cada vez mais aberto e empático com mulheres e mães.