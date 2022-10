O novo e inovador negócio de Marcus Buaiz

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Atualizado em 28 out 2022, 15h40 - Publicado em 28 out 2022, 15h00

Por Valmir Moratelli Atualizado em 28 out 2022, 15h40 - Publicado em 28 out 2022, 15h00

O empresário capixaba Marcus Buaiz, ex de Wanessa Camargo, anunciou seu novo investimento. Ele faz parte agora do quadro de sócios do Jomi Houses, empreendimento de casas modulares para locação de temporada. O primeiro projeto está sendo construído em Venda Nova do Imigrante, que faz parte do complexo turístico de Pedra Azul, cartão postal do Espírito Santo. A previsão de conclusão é para o segundo semestre de 2023.

O modelo de construção é uma aposta do mercado imobiliário, com contêineres de alto padrão e obra limpa, que minimiza desperdício de matéria prima. O formato é tendência pela sustentabilidade e rapidez na execução. “Esse investimento veio para diversificar ainda mais minha carteira e continuar apostando nos empreendedores do meu estado natal. O Kleverson Passos (fundador do Jomi Houses) já é reconhecido no mercado imobiliário do Espírito Santo e a nossa parceria busca expandir esse projeto inovador para outros lugares do país”, diz Buaiz.