O conceito de ‘empresa mutante’ de Caito Maia: ‘Dinheiro é consequência’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Se Parar o Sangue Esfria é o novo livro de Caito Maia, 55 anos, fundador da marca Chilli Beans. A obra apresenta o passo a passo do estilo de liderança de Caito à frente da maior empresa especializada em óculos de sol da América Latina. Para a coluna, o empresário fala sobre as lições de vida que carrega em 25 anos de empresa.

Qual é a maior lição de vida que quer passar com o livro? Na verdade, quero “ajudar o empreendedor que está começando. Quando comecei, não tive ajuda de ninguém – não tinha nem YouTube, canais, eventos, essas coisas… Foi tudo na raça. Então, hoje, me sinto feliz de poder dividir um pouco da minha estrada de 30 anos no varejo com quem está lá no início. Faço isso com palestras, programa de rádio, redes sociais e agora com livro. Espero que os empreendedores gostem e levem dicas valiosas para aplicar a seus negócios.

O que significa a criação de uma ‘marca mutante’, como chama a Chilli Beans? Na minha visão, é uma empresa que não se acomoda, não fica parada esperando as coisas acontecerem. Aqui sempre buscamos o novo, o diferente, o caminho que ninguém vê, a novidade. Chamo de mutante esse espírito inquieto e curioso que todos nós temos. Afinal, “se parar o sangue esfria” (risos). Mudar é parte integral do espírito empreendedor.

Que conselho daria para quem está começando no empreendedorismo? Empreenda com algo que você ame de verdade. O dinheiro é consequência. Vejo muitos jovens focando apenas em lucro, resultado… esse não é o caminho inicial. Primeiro vem a paixão, dela resulta o sucesso do negócio. Simples como isso.

Continua após a publicidade

O que é essencial para se tornar empreendedor de sucesso? Não acho que tem fórmula pronta, cada um e cada mercado têm suas particularidades. Posso falar sobre o varejo de moda, que conheço bem. Muitas marcas morreram ao longo do tempo, pois os empreendedores não renovaram suas empresas. Estar de olho nas mudanças do mundo, gerações, tendências é essencial. Quem fica parado não sobrevive. Falamos de ser mutante há pouco e foi isso que garantiu a longevidade da Chilli Beans.

Você saiu do reality Shark Tank Brasil. Ainda tem vontade de participar de programas na TV? Gosto de estar com o público, de dividir boas histórias e um pouco do que aprendi em 25 anos na minha empresa. Estar na mídia é consequência desse desejo. Estamos com alguns projetos em andamento e espero em breve voltar sim à TV.