O cachê recorde que Madonna recebeu em campanha do Itaú

Madonna é uma das estrelas da campanha de 100 anos do Itaú. No filme publicitário desenvolvido pela Africa, que estreou na TV na noite desta quinta-feira, 7, no intervalo do Jornal Nacional, da TV Globo, a cantora se junta a outras personalidades para marcar essa nova fase da empresa. Dividindo a tela com Jorge Ben Jor, Ronaldo Nazário, Fernanda Montenegro, Ingrid Silva e Marta, especialistas do mercado publicitário especulam que a porcentagem da rainha do pop foi astronômico – ela teria recebido algo em torno de 13 milhões de dólares, o equivalente a 60 milhões de reais.

“Nunca estivemos mais prontos para fazer um novo posicionamento de marca e ter uma nova representação do que esse momento agora. Não significa ruptura, mas, ao mesmo tempo, deixa claro para as pessoas a expressão da marca de uma empresa que está se transformando e em um momento importante de olhar para o longo prazo”, afirmou Eduardo Tracanella, diretor de Marketing do banco, durante a apresentação à imprensa. Antes de Madonna, em março deste ano, Lewis Hamilton estrelou uma outra campanha com o banco que, para a época, já era um recorde a ser pago no mercado brasileiro – entre 2 e 3 milhões de dólares.