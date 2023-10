Justiça aceita plano de recuperação do Grupo Petrópolis

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro homologou nesta terça-feira, 24, o plano de recuperação judicial do Grupo Petrópolis, dono das marcas de cerveja Itaipava, Petra e Crystal e do energético TNT, entre outras. A juíza Elisabete Franco Longobardi, da 5ª Vara Empresarial, considerou cumpridas todas as exigências legais pelo plano. Com a homologação, o Grupo Petrópolis poderá colocar em prática o plano de recuperação judicial da companhia, aprovado por 96% dos credores presentes à assembleia geral realizada no dia 11 de setembro. Além disso, a empresa volta a ter capacidade de retomar os investimentos em suas fábricas pelo Brasil.