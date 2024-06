Globoplay quebra silêncio sobre seus impressionantes números

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A TV Globo divulgou os últimos números de consumo do Globoplay, streaming da emissora, no Rio2C, evento de criatividade no Rio de Janeiro, que aconteceu no início do mês. O anúncio foi comandado por Amauri Soares, diretor executivo da TV Globo e dos Estúdios Globo, ao lado de Manuel Belmar, diretor de produtos digitais e canais pagos. Sempre sigilosos, não são comumente expostos os dados de crescimento ou cartela de assinantes. Por isso, a surpresa. “Oitenta por cento de toda programação da TV Globo é de conteúdo brasileiro e 75 por cento de todo o consumo do Globoplay é de produção nacional. Apenas no primeiro trimestre de 2024, já batemos mais de um bilhão de horas, um crescimento de 40 por cento em relação ao ano passado”, disse Belmar. O diretor ainda revelou que a plataforma atingiu a marca de 25 milhões de assinantes.