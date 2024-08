A vida de corretores famosos: ganhos de mais de um milhão de reais

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Há alguns meses, Marcello Antony, 59 anos, anunciou a mudança da carreira de ator para corretor de imóveis de luxo em Portugal. O artista se uniu a outros que também optaram pela mudança, como Jonatas Faro e Mylla Christie, além de Bruno Gagliasso, que concilia a carreira de ator com a de empresário, inclusive sendo sócio de um condomínio de luxo em Teresópolis, Região Serrana do Rio. A onda de celebridades apostando no ramo revela tendência já observada na categoria, que completa 62 anos nesta terça-feira, 27, dia do corretor de imóveis. Dados do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Rio de Janeiro (CRECI-RJ) apontam que há mais de 600 mil profissionais em todo o país, sendo 2.555 deles registrados somente em 2024.

Enquanto as imobiliárias ganham com a influência e a desenvoltura de artistas para aumentar o número de vendas no mercado, os famosos buscam os lucros que as comissões podem oferecer. Atualmente, de acordo com a tabela de referência do CRECI, os honorários de corretores de imóveis em regiões urbanas são de 4% a 6%. No caso de grandes mansões, os corretores de luxo podem embolsar até um milhão anual, como conta à coluna GENTE o sócio da Real Up Imóveis – RJ, Fábio Müller, que foi conselheiro da CRECI-RJ e hoje é uma referência no segmento de alto padrão no estado.

Muitos famosos têm entrado nesse ramo do mercado imobiliário. O que os motiva, em geral? O mercado imobiliário vem passando por uma uma reformulação positiva no país ao longo dos anos e no mundo como um todo. Por exemplo, hoje a gente tem vários seriados em plataformas de streaming que retratam o dia a dia das imobiliárias, dos corretores pelo mundo, como nos Estados Unidos, Canadá, na Europa como um todo e até no Brasil. Isso mostra a rotina com glamour, com vendas milionárias, comissões altíssimas, um lifestyle super atraente. Isso, sem dúvidas, é um dos fatores que despertam o interesse de celebridades, famosos, atores, cantores, enfim, pessoas do meio artístico. Outro ponto de interesse é a possibilidade de ter altos ganhos com comissões

Como você acha que a presença deles influencia no negócio? As pessoas gostam de se comunicar e isso cria mais conexão, engaja, dá mais relevância, além do fato de que cada corretor ou influenciador tem sua característica. Tenho percebido também que há o compartilhamento da vida real do corretor, fazendo um mix entre a vida profissional e a vida pessoal, o que torna o negócio mais humanizado.

Quanto tempo em média um imóvel de luxo demora para ser vendido? O tempo de venda pode variar de acordo com a localização, o preço, as condições do imóvel e o tipo de marketing de divulgação deste imóvel. Como são vários fatores, a gente pode considerar seis meses como um tempo médio para um apartamento de luxo ser vendido.

Quanto ganha, em média, um corretor de imóveis de luxo? Os ganhos de um corretor são muito expressivos, chegando facilmente a mais de um milhão de reais por ano. Obviamente, podendo variar de acordo com a região de atuação, além do percentual de comissão que ele trabalha. E um ponto positivo, não tem limite de ganho. Não tem um teto máximo. Um milhão é super factível, é daí para mais.