Quando os corretores de imóveis viram estrelas dos reality shows

A rotina de um aposentado fazendo as vezes de corretor de imóveis durante um plantão de vendas de fim de semana pode render um programa de TV? Nem o melhor diretor do mundo conseguiria tal milagre. Ocorre que há facetas bem mais glamourosas da profissão e elas estão inspirando programas de muita audiência, a exemplo do Milha de Ouro, um dos reality shows de maior repercussão da plataforma de streaming Netflix. A série que estreou em 2019 e está caminhando para a 8ª temporada segue a vida de um grupo de corretoras de uma imobiliária de Los Angeles especializada na intermediação de apartamentos e casas caríssimos. As protagonistas, loiríssimas e belíssimas, são profissionais de verdade de uma corretora da cidade. Alguns negócios são fechados na casa dos 100 milhões de dólares.

O sucesso desse reality show americano inspirou outras produções e uma das novas dessa safra é a série Todo Mundo Odeia o Corretor, que estreou em novembro no YouTube e é ambientada no mercado imobiliário brasileiro. Enquanto Milha de Ouro é recheado de cenas glamourosas, o programa nacional investe no humor ao falar da rotina dos vendedores. “ Por conta de alguns poucos profissionais, foi criado um estigma em cima do corretor de imóveis e queremos mostrar um outro lado da profissão. Existem milhares de profissionais capacitados que são essenciais para a realização de bons negócios e queremos valorizá-los”, afirma Tiago Cadore. Influenciador digital, diretor e roteirista, Cadore interpreta o personagem principal e traz também depoimentos de corretores de sucesso Brasil afora.

SEM PRECONCEITOS

A série surgiu de um stand up com o mesmo nome e os capítulos começaram a ser transmitidos no mês passado, todas as terças-feiras, às 19h. O projeto foi idealizado pelo Grupo de investimentos imobiliários Sort, por meio da Fast Sale, plataforma digital que conecta donos de imóveis a milhares de corretores imobiliários credenciados de diversas partes do país. A série tem parceria com o Instituto Brasileiro de Educação Profissional (Ibrep) e patrocínio do Pipelmob Tecnologia.

“A profissão de corretor de imóveis é uma das mais importantes que existem. Eles não ajudam apenas a concretizar bons negócios, mas contribuem para que as pessoas realizem sonhos. Criamos a série com objetivo de, por meio do humor, valorizar essa profissão e quebrar alguns paradigmas em relação à conduta dos profissionais que atuam no mercado imobiliário.”, afirma Renato Monteiro, CEO do Grupo Sort do qual a Fast Sale faz parte.

Programas como Milha de Ouro e Todo Mundo Odeia o Corretor acabam despertando a atenção de muitas pessoas para o universo de possibilidades que a profissão pode oferecer. Apesar da forma e das leis que estabelecem as regras da profissão nos Estados Unidos serem diferentes das do Brasil, no final das contas, o objetivo dos profissionais é o mesmo: aproximar o cliente comprador ao imóvel dos seus sonhos. Os vendedores, sejam eles de carro, jóias, serviços especializados ou de apartamentos, se unem nas mesmas angústias, dificuldades e constantes batalhas, o que muda mesmo é o cenário de cada um.

Ser vendedor, ofício no qual sua remuneração depende estritamente da sua performance, é uma tarefa para poucos. É todo mês começar com as contas no vermelho, planejando todos os passos e desenhando as estratégias possíveis para mudar essa realidade. Quando vira o mês, a batalha recomeça. O que vai diferenciar o profissional da concorrência será um trabalho de especialidade no mercado de atuação, se valendo de conhecimento para se aprofundar ainda mais no negócio, saber usar as ferramentas de marketing a seu favor e estar sempre atualizado com as noticias que possam impactar seu universo.

Esses são pontos que tanto o corretor de imóveis de uma cidade do interior do Brasil quanto uma das corretoras da imobiliária do programa Milhas de Ouro devem utilizar para tentar ou se manter no caminho de sucesso lucrando muito com as vendas realizadas no mercado imobiliário.