Por que as pessoas sonham em possuir uma casa de vila?

Atualizado em 16 out 2023, 20h05 - Publicado em 17 out 2023, 09h00

Por Renata Firpo Atualizado em 16 out 2023, 20h05 - Publicado em 17 out 2023, 09h00

O sonho de muitos moradores de grandes metrópoles em morar uma casa de vila quase sempre esbarra no preço desse tipo de imóvel. Dependendo do caso, uma residência do tipo pode custar algumas centenas de reais a mais do que um endereço com as mesmas características e metragem. A explicação é a demanda sempre aquecida de compradores em busca de um endereço com aquele jeito de oásis interiorano, um autêntico portal de tranquilidade em meio ao caos das grandes cidades.

Entre todos os tipos de projetos do mercado imobiliário, o que particularmente mais me encanta é o conceito de casa de vila. Em geral, esse conjunto de charmosas construção não é fechado como um condomínio, tem uma atmosfera mais intimista e imprime uma sensação de comunidade, de amigos morando juntos. Residir em um imóvel do tipo pode ser a chance de muitas pessoas de realizarem o sonho de sair de apartamento e ter um espaço mais aberto, com um estilo mais tranquilo, incluindo de “bônus” um jardim para chamar de seu e vizinhos conhecidos pelo nome.

As casas de vila são unidades residenciais independentes que têm uma área comum compartilhada. Pode ou não ter um aceso mais restrito com portaria 24horas e um funcionário fazendo o papel de porteiro, porém não é um acesso com muro, fechando a entrada, como nos condomínios. Isso porque a rua da vila, que é a área compartilhada e de uso comum entre as casas, é uma via pública e, portanto, a prefeitura pode limitar as tentativas de restrição de acessos dos moradores aos visitantes. Outra diferença para um condomínio é que a vila não possui áreas de lazer para os moradores, pois cada unidade é independente. Até mesmo a figura do síndico não existe. Em regra, um representante é eleito por todos para organizar e zelar pela ordem da comunidade.

Morar em uma casa de vila é um charme que remete a uma vida mais tranquila, quando as cidades não eram tão populosas e barulhentas e era comum a cena das senhoras sentadas em frente a sua residência para conversar. Esse resgate de um passado mais amistoso e sossegado talvez seja um dos maiores atrativos desse tipo de moradia. Para quem deseja investir, no entanto, é importante tomar alguns cuidados antes para que a ideia da tranquilidade não dê lugar a uma grande dor de cabeça.

Primeiro precisa se atentar se naquela vila é permitido apenas casas residenciais ou também as unidades podem ser usadas para comércio, pois isso muda completamente o cotidiano dos moradores. Uma coisa é ter que aturar um vizinho cujo maior inconveniente é o som da TV nas alturas. Já ter uma empresa na porta ao lado é algo que pode ser bem mais complicado, pois o negócio pode significar barulho permanente ou aumento do fluxo de pessoas ao longo do dia.

Outro cuidado é a respeito da qualidade da construção das casas. Muitas vilas são bem antigas e têm paredes finas ou obras realizadas sem muito cuidado e fiscalização. Nessas condições, as reformas ficam complicadas (e até mesmo inviabilizadas, em casos extremos). Dependendo do caso, não dá para pensar em aumentar a área construída ou em até mesmo colocar um ar condicionado, sem prejudicar a construção da casa ou mesmo dos seus vizinhos.

Continua após a publicidade

Por fim, é bom ver checar também as regras municipais a respeito do tipo de portão da vila. Em 2015, a Prefeitura de São Paulo identificou na zona sul da cidade quase 700 vias fechadas e a maioria dela de forma irregular, o que levou a um embate grande entre moradores e o poder público. Muitas vilas tiveram a inciativa em conjunto de fechar a via com portões em função da crescente insegurança da cidade. Faltou combinar com a Prefeitura. Ao identificar a irregularidade desses acessos, a fiscalização intimou os proprietários a retirarem as grades e liberarem os acessos.

Prestar bastante atenção ao status de regularização da vila que está no radar, checar o perfil dos vizinhos e colocar na conta a dor de cabeça de eventuais reformas, que podem ser especialmente complicadas em construções antigas. Eis aí o resumo de regras básicas antes de fechar qualquer negócio. Para a maior parte das pessoas, nada disso é capaz de inviabilizar o sonho de adquirir esse tipo de imóvel.

Publicidade

Siga