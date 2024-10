A receita que une o mercado imobiliário e grandes grifes da gastronomia

A nova receita do mercado imobiliário de alto padrão tem um sabor gourmet, literalmente. Pensando em oferecer serviços exclusivos e comodidade aos seus futuros moradores, algumas incorporadoras passaaram a se associar a grandes nomes da gastronomia para que eles operem seus restaurantes nas dependências dos empreendimentos residenciais. Sem duvidas, é um grande ativo de luxo ter no térreo do seu prédio o cardápio assinado por grandes nomes como Gero Fasano ou Charlô Whately.

Essa onda é fruto de uma combinação de fatores que levaram alguns empreendimentos residenciais a seguirem esse caminho. Um desses fatores é a chamada Fachada Ativa, que é um incentivo na Lei de Zoneamento e Plano Diretor de São Paulo. Ela corresponde à ocupação de uma parte da extensão horizontal da fachada do edifício com acesso direto à via publica para ser ocupada para fins não residenciais, sempre tendo entrada independente para o acesso dos condôminos. Em geral, esses espaços são usados para lojas e serviços de diversas naturezas, entre elas, restaurantes. A adoção da fachada ativa é opcional, mas uma vez optando pelo seu uso, a construtora deve seguir uma série de regras para encaixar o projeto da forma e dentro dos limites permitidos. Em contrapartida, tem direito ao benefício, que é um desconto no IPTU.

Outro fator que facilitou a incorporação da gastronomia aos empreendimentos foi a chegada de projetos mistos às cidades, com unidades residenciais e unidades de hotelaria. Com a circulação de hóspedes nesses espaços, cria-se uma demanda maior para bons restaurantes. Os clientes ficam satisfeitos quando se oferece a eles a comodidade de uma gastronomia estrelada dentro do hotel.

A capital paulista trás alguns exemplos desse movimento. O mais recente é o Praça Henrique Monteiro, na rua que leva o mesmo nome, no bairro de Pinheiros. Quem acreditou nesse casamento entre morar e comer bem foi a Incorporadora Stan e o restaurateur Charlô Whately, que ali montou seu novo restaurante, inaugurado em abril, além de uma boulangerie para atender os moradores e hóspedes do moderníssimo hotel Pulso. Esse mix de serviços foi criado sob medida para os novos moradores do prédio, recém-entregue, que moram em apartamentos de 230 metros quadrados, cotados a valore de aproximadamente 8 milhões de reais.

Próximo ao Praça Henrique Monteiro está o Fasano Residencial, no descolado bairro do Itaim Bibi, projeto que teve suas obras concluídas no meio do ano passado pela Even. Claro que o empreendimento abrigaria o renomado restaurante que tem seus pratos assinados pelo chef Luca Gozzani. Além do hotel, do famoso restaurante e de um bar disputadíssimo no rooftop, o projeto abriga a torre residencial de 40 andares com apartamentos de 280 metros quadrados com valores médios de 18 milhões de reais.

Já no bairro da Bela Vista, próximo à Avenida Paulista, o complexo Cidade Matarazzo foi inaugurado em 2022 não só com um restaurante, mas com três, além de um bar e diversos diferenciais que atendem os hóspedes do luxuoso hotel Rosewood e dos condôminos das unidades da torre residencial que foi a única construída em meio ao prédio tombado que antes era o antigo Hospital e Maternidade Matarazzo. As residências do Cidade Matarazzo variam de 100 a 600 metros quadrados e tem valores diversos, a começar por 5 milhões de reais.

Ao que tudo indica, acompanhando o constante movimento dos restaurantes, essa nova aposta do mercado imobiliário de luxo foi bem acertada e a cidade agradece a chegada de novos empreendimetos de qualidade que só reforçam o lugar cativo da capital paulista como um grande destino gastronômico.