A capital brasileira onde o mercado imobiliário está mais aquecido

O mês de abril registrou um aumento na venda de imóveis em mais de 50 cidades no Brasil em 0,66%. Trata-se de um tímido crescimento, comparado à taxa de evolução de março, que foi de 0,64%, conforme o índice FipeZap, responsável por essa análise periódica. A cidade que liderou as vendas em abril foi Curitiba, sendo que a capital paranaense registrou a maior alta nos preços do mercado imobiliário — 2.18%.

Não é de hoje que Curitiba vem sendo destaque no mercado imobiliário. Desde 2022 os números da cidade chamam atenção. Parte dessa performance acima da média se deve ao crescimento em ofertas de empreendimentos de luxo. No ano passado, a capital paranaense registrou recordes de vendas nesse segmento.

Não é apenas no mercado imobiliário que Curitiba se destaca do restante do Brasil. De acordo com o Índice de Gestão Municipal (IDGM), a cidade foi considerada a melhor capital para se viver no país. O IDGM é elaborado pela consultoria Macroplan e leva em consideração 15 indicadores nas áreas de educação, saúde, segurança e saneamento básico nas cem maiores cidades brasileiras. Com tantas qualidades, além de ser um ótimo destino para morar, Curitiba é uma ótima opção para se investir, já que pela sua localização geográfica e infraestrutura moderna e eficiente a cidade tem fácil ligação a diversos outros municípios e estados, tornando-se uma boa base para os investidores.

Devido ao bom índice de desenvolvimento, a capital do Paraná é cada vez mais procurada para sediar empresas e, com isso, a economia vai crescendo em diversos setores. Curitiba é a segunda melhor cidade do país para se empreender e abrir negócios, ficando atrás apenas de São Paulo, conforme aponta o Índice Sebrae de Desenvolvimento Econômico Local. Um dos reflexos desse movimento é que a cidade está entre as cinco com maior geração de empregos.

Continua após a publicidade

Não são apenas os empreendimentos luxuosos que movimentam a cidade. Uma das maiores características do mercado imobiliário curitibano é a sua diversidade. Ao mesmo tempo em que a moda dos microapartamentos segue fazendo sucesso por ali, casarões restaurados enchem os olhos dos compradores. A cidade valoriza sua história e desenvolve belíssimos projetos de restauro alinhados a práticas sustentáveis. Com isso, anda bastante conectada à demanda dos consumidores que buscam, cada vez mais, produtos com a bandeira da sustentabilidade.

A alta dos preços dos imóveis, ainda que não tão grande, pode ser uma barreira para esse constante crescimento das vendas, já que inibe uma fatia da população que faz muita conta para comprar sua residência. Com a resistência da redução dos juros, essa alta nos preços vai distanciando o sonho da casa própria, principalmente para o público de baixa renda. Mas o mercado não parece estar preocupado com isso. As imobiliárias locais comemoram mais um mês positivo, com muitos negócios fechados e de olho em manter a cidade no topo do ranking FipeZap no final de maio.