Vivo amplia atuação no mercado de seguros

De olho no mercado segurador, a Vivo acaba de lançar rua mais duas opções de seguros: para bicicletas e assistência para pets — este com cobertura para consultas, vacinas e até mesmo hospedagem, além de acidentes pessoais do tutor.

A empresa já oferece seguros para celular, tablet e smartwatch, em parceria com seguradoras, e já conta com cerca de 300 mil clientes com aparelhos segurados.

