Vendas no varejo caem 4,1% em outubro, mostra Cielo

Dados do Índice Cielo do Varejo Ampliado mostram que, descontada a inflação, as vendas no varejo caíram 4,1% em outubro, na comparação com igual período do ano passado.

Os três macrossetores – Serviços, Bens Duráveis e Bens Não Duráveis – registraram queda. O que mais contribuiu para a o resultado negativo foi Serviços, que apresentou retração de 7,1%.

“A queda de outubro tem relação com efeitos de calendário e troca de dias. Além disso, é possível que o estímulo ao consumo proporcionado pelos empréstimos federais concedidos a pessoas físicas em outubro do ano passado tenha colaborado para uma base de comparação mais elevada”, afirma Carlos Alves, vice-presidente de Tecnologia e Negócios da Cielo.