Vendas no varejo caem 1,6% em setembro, segundo a Cielo

As vendas no varejo caíram 1,6%, em setembro, em comparação com igual mês do ano passado, segundo o Índice Cielo do Varejo Ampliado. Todos os três macrossetores — Bens Duráveis, Bens Não Duráveis e Serviços — apresentaram retração.

Em Bens Duráveis, o segmento que puxou mais o resultado para baixo foi Materiais para Construção. Em Bens Não Duráveis, foi Livrarias e Papelarias. Já em Serviços foi Bares e Restaurantes.

De acordo com o vice-presidente de Produtos e Tecnologia da Cielo, Carlos Alves, o resultado do varejo seria mais negativo não fosse o desempenho de Hipermercados e Mercados.

“A queda efetiva de preços praticados nas gôndolas, especialmente de carnes, estimulou o consumo das famílias”, diz.

