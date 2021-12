Vendas do Varejo crescem 11,1% no Natal, diz Cielo

O comércio faturou no Natal 11,1% a mais que o registrado no mesmo período do ano passado. É o que mostra o Índice Cielo do Varejo Ampliado.

O grande destaque foi o e-commerce, que experimentou alta de 38,6% enquanto as vendas no mundo físico subiram 8,8%.

“Um dos segmentos que mais contribuíram para a alta do e-commerce foi Turismo e Transportes, com crescimento de 73%”, afirma Pedro Lippi, head de Inteligência da Cielo.

A região Sul apresentou maior variação de faturamento (+9,6%), com destaques para Santa Catarina (+14,4%) e Rio Grande do Sul (+9,3%).