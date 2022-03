Varejo cresce 6,7% em fevereiro, segundo a Cielo

As vendas no varejo cresceram 6,7% em fevereiro, já descontada a inflação, em comparação com igual mês do ano passado.

Os destaques foram os setores de Transporte e Turismo e Alimentos e Bebidas.

De acordo com o head de Inteligência da Cielo, Pedro Lippi, fevereiro foi o quarto mês seguido de alta nas vendas, beneficiadas pela redução de medidas de isolamento que foram adotadas no combate à pandemia de Covid-19.