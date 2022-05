Varejo cresce 20,5% em abril, segundo a Cielo

As vendas no Varejo cresceram 20,5% em abril ante igual mês do ano passado, de acordo com o Índice Cielo do Varejo Ampliado. Os setores que se destacaram foram os de Bens Não Duráveis e Serviços, puxados pelos segmentos de Supermercados e Hipermercados e Turismo e Transporte, respectivamente.

De acordo com o head de Inteligência da companhia, Pedro Lippi, o setor está em recuperação e abril marcou o sexto mês seguido de alta no índice. “O mês foi beneficiado na comparação com abril do ano passado porque operou com menos restrições”, diz.