Varejo cresce 1,7% em abril, mostra Cielo

As vendas no varejo cresceram 1,7%, em termos nominais, em abril ante igual período do ano passado, de acordo com o Índice Cielo do Varejo Ampliado. Serviços e Bens Não Duráveis apresentaram variações positivas, enquanto Bens Duráveis e Semiduráveis registraram retração.

Segundo Carlos Alves, vice-presidente de produtos e tecnologia da Cielo, houve redução no nível de atividade do comércio por causa de três feriados: Páscoa, Tiradentes e os dias que antecederam o Dia do Trabalho.

“Ainda assim segmentos do setor de Serviços conseguiram capturar benefícios com os feriados, como o de Recreação e Lazer, que experimentou alta de 12,6%”, diz Alves.