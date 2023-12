Varejo cresce 1,1% no Natal, segundo a Cielo

As vendas de Natal no varejo, apuradas entre 19 e 25 de dezembro, cresceram 1,1% em comparação com igual período do ano passado.

O e-commerce registrou alta de 2,4%. Já as vendas presenciais subiram 1,0%. Dentre os segmentos que mais se destacaram estão Supermercados e Hipermercados, cujo faturamento subiu 6,3%.

“O resultado confirma o costume dos consumidores de realizar compras para a ceia natalina”, afirma Carlos Aves, vice-presidente de Tecnologia e Negócios da Cielo.

O setor de Cosméticos e Higiene Pessoal foi o destaque entre os segmentos presenteáveis, com alta de 4,2%.