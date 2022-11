Varejo cresce 1% em outubro, segundo a Cielo

As vendas no varejo cresceram 1% em outubro, já descontada a inflação, em relação a igual período do ano passado, de acordo com o Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA). Trata-se do 12º mês seguido de alta no comércio.

A avaliação da companhia é que varejo continua em recuperação, puxado principalmente por segmentos como postos de gasolina, bares e restaurantes e supermercados e hipermercados.

Para o chefe de produtos de dados da Cielo, Felipe Baran, a Black Friday, que ocorre no fim deste mês, poderá ajudar a impulsionar o macrosssetor de bens duráveis e semiduráveis, que teve desempenho negativo nos últimos meses, porque geralmente favorece as vendas em llojas de departamento, eletro, móveis e vestuário.