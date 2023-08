Varejo cai 0,7% em julho, mostra Cielo

Dados da Cielo mostram que as vendas no varejo caíram 0,7% em julho — descontada a inflação –, em comparação com igual mês do ano passado.

Os setores que mais contribuíram para a queda foram Serviços e Bens Duráveis, que encolheram 5,2% e 2,3%, respectivamente.

De acordo com Carlos Alves, vice-presidente de Produtos e Tecnologia da Cielo, o impacto em Serviços foi mais notado na região Sul do país.

“O ciclone pode ter atrapalhado o comércio e interferido no resultado”, diz Alves.

