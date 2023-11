Valor da cesta básica em SP cai 5,64% em outubro

Levantamento feito pela Precifica, empresa especializada em soluções de precificação, mostra que o valor da cesta básica na região metropolitana de São Paulo caiu 5,64% em outubro, passando de 662 reais para 624 reais.

O estudo feito pela Precifica envolve 13 itens disponíveis em cinco grandes plataformas de e-commerce de empresas supermercadistas que atuam na Região Metropolitana de São Paulo.

A pesquisa abrange os mesmos itens adotados pelo Dieese. Com baixa de 12,8%, a banana é o alimento com maior queda no grupo de itens pesquisados no mês de outubro. É a segunda vez seguida que a fruta está com o preço mais baixo do que os outros alimentos.

Com alta de 3,9% e 2,3%, o sal e açúcar são os grandes vilões do período. A farinha de trigo, por sua vez, não apresentou variação.

“Os índices seguem favoráveis para o consumidor e refletem a melhoria da economia. Além disso, é interessante observar que os valores se comportam de formas diferentes em cada região do país”, diz Ricardo Ramos, CEO da Precifica.

Continua após a publicidade