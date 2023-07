Tentativas de fraude online no varejo caíram 50% no primeiro semestre

No primeiro semestre de 2023, criminosos tentaram aplicar 2 milhões de golpes no comércio eletrônico e faturar 2,5 bilhões de reais. Os dados são do “Mapa da Fraude”, levantamento da ClearSale, empresa especializada em cibersegurança para o varejo.

Mesmo com números expressivos, o resultado mostra uma diminuição da atividade criminosa. Em 2022, foram 3,6 milhões de tentativas de fraude (+50,6%), que tentaram ganhar 4,5 bilhões de reais (+48,6%). De acordo com a ClearSale, os resultados se devem a uma desaceleração do e-commerce e ao aprimoramento dos mecanismos de segurança.

Apesar da queda nos números gerais, o tíquete médio da fraude aumentou e foi para 1.339 reais, enquanto os pedidos legítimos do e-commerce chegaram, em média, a 552 reais.

