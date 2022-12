Sem Parar entra no segmento de benefícios para RH

A Sem Parar Empresas, controlada pelo grupo norte-americano Fleetcor, ampliou seu raio de atuação no mercado corporativo com a entrada no segmento de gestão de benefícios de RH, oferecendo aos clientes vale-transporte e valealimentação.

Para isso, incorporou a VB Serviços, especializada na gestão de benefícios e com mais de 25 anos no mercado, e que havia recentemente firmado parceria com o iFood Benefícios, que possui a maior rede de aceitação do mercado, com mais de 4 milhões de estabelecimentos comerciais credenciados.

“Simplificaremos a maneira como os clientes fazem a gestão das despesas de seus colaboradores e veículos, otimizando tempo, melhorando controles e gerando mais economia”, afirma Henrique Freire de Moraes, presidente da Sem Parar Empresas.