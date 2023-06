Sabatina no Senado com indicados ao Banco Central é adiada para 4 de julho

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O presidente da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, Vanderlan Cardoso (PSD-GO), adiou a sabatina com Gabriel Galípolo e Ailton Aquino dos Santos, indicados por Lula para a diretoria do Banco Central, de 27 de junho para 4 de julho.

A decisão é fruto de um acordo entre os senadores, devido a compromissos nos Estados na semana que vem. O Congresso costuma ficar esvaziado durante as festas de São João, que estão entre as principais manifestações culturais no Nordeste.

Ex-secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Galípolo foi indicado para a diretoria de política monetária do BC. Servidor de carreira da autarquia, Santos é hoje auditor-chefe e foi indicado para comandar a diretoria de fiscalização.