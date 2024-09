Rodovia de SP implanta sistema de pedágio totalmente sem parada

A EcoNoroeste, concessionária de rodovias, anunciou que a rodovia SP-333 contará com um sistema de pedágio que não exige a parada dos veículos para o pagamento das tarifas. O primeiro dos equipamentos será instalado nesta quarta-feira, 4, em Itápolis, no interior de São Paulo.

Estes pórticos cobrem um trecho de 150 km entre Ribeirão Preto e Borborema, e podem gerar uma relevante economia de tempo e dinheiro dos viajantes.

A empresa Sem Parar analisou trajetos semanais para motoristas de veículos leves da rodovia e avaliou que clientes com a tag “free flow”, que autoriza a passagem pelos pórticos, poderão economizar, mensalmente, cerca de R$ 980 no trecho entre Araraquara e Ribeirão Preto e R$ 476 no trecho que liga Ribeirão Preto e Itápolis.

Sem as tags, o custo seria de R$ 1.880 no primeiro trecho, e de R$ 996 no segundo. O resultado do uso da nova tecnologia é de, portanto, uma economia de 52,2% e 47,8% de economia no pagamento das tarifas, respectivamente.