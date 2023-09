Rodonaves fatura R$ 1 bilhão no 1º semestre e expande operações no Norte

Depois de registrar um faturamento bruto de 1 bilhão de reais no primeiro semestre de 2023, 41% a mais que no mesmo período de 2022, o Grupo Rodonaves expandiu as operações para a região Norte do país e ampliou a estrutura de atendimento no Sul e no Sudeste.

Em setembro, a RTE Rodonaves, empresa de transporte de carga do grupo, passou a atender toda o Norte do país, com estrutura para atender cerca de 17 milhões de consumidores nos sete estados da região.

Além disso, o Rodonaves planeja investir 150 milhões de reais nos próximos dois anos para expandir a estrutura da empresa de transporte de cargas no Sudeste, região considerada estratégica.