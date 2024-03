Relatório do governo revela tamanho da desigualdade salarial para mulheres

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Baseado em informações enviadas por quase 50.000 estabelecimentos com 100 ou mais empregados, que somam quase 17,7 milhões de funcionários, o 1º Relatório Nacional de Transparência Salarial e de Critérios Remuneratórios revelou que as mulheres recebem 19,4% a menos que os homens no Brasil.

O levantamento foi divulgado há pouco pelos ministérios do Trabalho e Emprego e das Mulheres e foi o primeiro produzido após a Lei nº 14.611 (de igualdade salarial), sancionada pelo presidente Lula em julho do ano passado.

Em cargos de dirigentes e gerentes, a diferença de remuneração entre homens e mulheres chega a 25,2%.

A desigualdade é ainda maior na comparação entre mulheres negras, que ganham em média 3.040,89 reais, e homens não negros — cujo salário médio é 27,9% maior, 5.718,40 reais.