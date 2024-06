Relator apresenta texto na CCJ sobre autonomia financeira do BC

Relator da proposta que estabelece a autonomia financeira do Banco Central, o senador Plínio Valério vai apresentar nesta quarta o relatório na CCJ do Senado.

Uma verdadeira operação foi articulada durante a madrugada para costurar o acordo em torno da discussão do tema, que tem a oposição do Palácio do Planalto e do PT.

Pelo combinado entre Valério, Davi Alcolumbre, chefe da CCJ, e Vanderlan Cardoso, autor do texto, a comissão terá cinco dias para estudar o texto. Depois, uma audiência pública será realizada com ex-presidentes do BC para debater o tema com os senadores.

A ideia é aprovar a matéria na Casa ainda antes do recesso parlamentar que começa no dia 18 de julho.