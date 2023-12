Reciclagem de alumínio gerou R$ 6 bilhões de reais em 2023

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Dados da Associação Recicla Latas mostram que o setor de reciclagem de alumínio gerou 6 bilhões de reais em receitas em 2023.

Segundo a entidade, o Brasil é o único país do mundo que recicla 100% das latas de alumínio. Ao longo do ano, o Índice Nacional de Reciclagem de Latas de Alumínio chegou, pela primeira vez desde 1990, ao patamar histórico de 100%, representando 390.200 toneladas de sucata do material — ou 31,85 bilhões de unidades.

Apesar dos bons resultados do setor, recentemente a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, chamou a atenção para um importante ator nessa cadeia de trabalho: o catador, que faz um trabalho vital, mas, na avaliação dela, não é remunerado de forma adequada.

“Se o trabalho do catador é tão essencial, porque a remuneração é tão baixa? Temos que ser coerentes com aquilo que falamos e fazemos. Por isso, temos que fazer o Pagamento dos Serviços Ambientais dos catadores”, disse Marina.