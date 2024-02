Um levantamento da TIM, fechado em janeiro deste ano, mostra que entre 2022 e 2023, houve um aumento anual de 110% no uso do Pix para pagar as contas entre os clientes pré-pagos. Nos planos pós-pagos, o crescimento foi de 70%. Em relação ao total da base de usuários, 44% optam pelo sistema de pagamento instantâneo do Banco Central.