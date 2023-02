Quanto pesa o combustível no bolso do brasileiro

O tanque de combustível de 55 litros, abastecido com gasolina comum, corresponde a 6,8% da renda média domiciliar dos brasileiros. É o que demonstra o Indicador de Poder de Compra de Combustíveis, que analisou o último trimestre de 2022 e teve queda de 2,5 pontos percentuais em relação aos três meses anteriores, quando atingiu 9,3%, o maior percentual da série histórica.

O indicador faz parte do Panorama Veloe de Indicadores de Mobilidade, uma parceria da FIPE com o hub de mobilidade e gerenciamento de frotas. O relatório também traz outros dados relevantes como o Monitor de Preços de Combustíveis. Segundo o estudo, os combustíveis consomem maiores fatias das rendas nas regiões Nordeste (11,2%) e Norte (9,1%).

Nas regiões Sudeste (5,7%), Sul (5,6%) e Centro-Oeste (5,5%), o impacto do combustível sobre a renda das famílias é menor do que a média nacional. O preço médio da gasolina comum, a mais usada no Brasil, é maior no Nordeste, 5,290 reais, e menor no Sudeste, 5,028 reais.