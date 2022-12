PPI vai migrar da Economia para a Casa Civil de Rui Costa

Atualmente ligada ao Ministério da Economia, a Secretaria Especial do Programa de Parcerias e Investimentos, o PPI, vai migrar para a Casa Civil na gestão do futuro ministro Rui Costa.

A pasta será comandada pelo secretário de Infraestrutura da Bahia, Marcus Cavalcanti. Hoje, o PPI é comandado por Bruno Westin, que substituiu Martha Seillier em maio.

Cavalcanti é servidor do Governo do Bahia e já chefiou diversas pastas e autarquias do Estado. Ele está no atual cargo desde 2014, e também preside o Conselho de Administração da Bahiagás.

O programa foi criado em 2016, no governo de Michel Temer, com a finalidade de ampliar a interação entre o Estado e a iniciativa privada por meio de contratos de parceria e outras medidas de desestatização.

O governador da Bahia também confirmou nesta quinta-feira que a ex-ministra Miriam Belchior será secretária-executiva da Casa Civil. Ela foi titular do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão entre 2011 e 2014 e presidente da Caixa Econômica Federal de 2015 a maio de 2016.

Durante os dois governos de Lula, ela foi responsável pelo monitoramento dos projetos estratégicos do Governo Federal e pela articulação e monitoramento do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, ambos na Casa Civil.