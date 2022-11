Porto do Rio terá primeira graduação do Instituto de Matemática

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, inaugura nesta quinta-feira as obras do Projeto Porto Maravalley, que pretende instalar um hub de educação e tecnologia em um galpão da zona portuária da capital fluminense.

A região passou por uma revitalização nos dois governos anteriores de Paes na Prefeitura do Rio. Em seu terceiro mandato, ele promete dar seguimento ao projeto de ocupar a região central da cidade com empresas de serviço, comércio e moradia. O Museu do Amanhã (foto) foi um dos símbolos do chamado Porto Maravilha.

O Pomar —abreviação do nome do projeto— abrigará a primeira graduação do Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA) do país, além de empresas, escritórios de investidores e startups.