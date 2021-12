Plataforma de notas fiscais recebe aporte de R$ 260 milhões

O Arquivei, maior plataforma de gestão de documentos fiscais do Brasil, acaba de anunciar a captação de uma nova rodada de investimento no valor de 48 milhões de dólares, aproximadamente 260 milhões de reais.

O aporte série B foi liderado pela Riverwood Capital, um investidor de tecnologia global focado em empresas de alto crescimento, e acompanhado por International Finance Corporation — membro do Grupo Banco Mundial, Constellation, NXTP e Endeavor Catalyst.

A startup tem como objetivo se tornar referência global em gestão e estratégia de documentos fiscais com o novo aporte. Para alcançá-lo, a companhia pretende investir em novos produtos e soluções que permitam maior acesso à inteligência de dados aos seus clientes, além de contratar mais 150 colaboradores no próximo ano, alcançando a marca de 400 funcionários em 2022.

Atualmente responsável por tramitar 13% de todas as NFes e 15% das CTes emitidas no Brasil, o Arquivei alcançou 1 trilhão de reais de valor transacionado dentro da base de clientes em 2021, um crescimento acima de 28% em relação ao ano anterior.

Atualmente, são mais de 100.000 CNPJs ativos na plataforma. “O Brasil é atualmente um dos países que mais coleta impostos no mundo e que possui um padrão de dados estruturados sobre todas as suas transações financeiras, permitindo que empresas tenham informações eficientes em relação a vendas e consumo. Isso é uma grande vantagem para serviços financeiros, que ainda utilizam bureau de informações de negativação ao invés de entender o comportamento das empresas, algo similar com o que já acontece com cartões de crédito”, diz o CEO da startup, Christian de Cico.