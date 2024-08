Pesquisa mostra como brasileiros reagiram ao retorno da taxa das blusinhas

Alguns sites de compras no exterior começaram a cobrar, no início deste mês, a “taxa das blusinhas”, um Imposto de Importação de 20% sobre compras de até 50 dólares no exterior.

Pensando nisso, na semana anterior à primeira aplicação do novo imposto, entre sexta-feira, 26 de julho, e quinta-feira, 1º de agosto, a Latam Intersect Intelligence realizou um Relatório de Análise Emocional, baseado na tecnologia Delta Analytics, que identificou como os brasileiros se expressaram sobre o assunto nas cinco principais plataformas de redes sociais.

O relatório apontou que esses consumidores se sentiram em sua maioria surpresos no Facebook, com uma mistura de expectativa e medo no Instagram, medo e felicidade no TikTok, e raiva e medo no X (antigo Twitter).

Estatisticamente, as maiores emoções registradas foram 67,74% de surpresa no Facebook, 33,33% de medo no Twitter/X, 29,49% de expectativa no Instagram e 28,17% de felicidade no TikTok.

Diretor da Latam Intersect PR, Roger Darashah avaliou que negativamente esse resultado para o contexto político brasileiro.

“Medo e surpresa não são as melhores emoções que se espera diante do que se provou ser um problema político altamente controverso para o governo brasileiro”, ressaltou.

Histórico

Desde agosto de 2023, as compras de até US$ 50 em sites internacionais eram isentas de Imposto de Importação, desde que os sites estivessem inscritos no Programa Remessa Conforme, que garante liberação acelerada da mercadoria.

Contudo, as transações pagavam 17% de Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), tributo arrecadado pelos estados, com as guias sendo cobradas pelos sites ainda no exterior.

Em uma tentativa de equilibrar o “jogo” entre os varejistas nacionais e sua concorrência internacional, como Shopee, Shein e AliExpress, o governo instituiu, então, a “taxa das blusinhas”. O governo também argumenta pode gerar uma receita estimada de R$ 1,3 bilhão em 2024, e R$ 2,7 bilhões em 2025, que seria redirecionada para financiar investimentos e desenvolvimento nacional.