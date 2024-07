O recorde do Porto de São Sebastião na movimentação de cargas

Em seis meses, o Porto de São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, nunca movimentou tanta carga como no primeiro semestre deste ano. Ao todo, foram 760.000 toneladas, 57% a mais do que no mesmo período de 2023.

Açúcar, barrilha, matéria-prima para produção de vidros e embalagens, e petróleo foram as cargas mais transportadas.

“A ampliação da disponibilidade das áreas para armazenagem despertou o interesse de mais importadores e exportadores, que passaram a utilizar o porto de São Sebastião como alternativa logística”, explicou Ernesto Sampaio, diretor da Companhia de Docas de São Sebastião, empresa vinculada à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo.